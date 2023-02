Forfait pour l’ATP 500 de Dubaï, Andy Murray a accordé une inter­view au Times dans laquelle il fait le point sur son début de saison et évoque ses ambi­tions pour la suite. On comprend que le Britannique rêve toujours à 35 ans d’un troi­sième titre à Wimbledon.

« Mon senti­ment pour Wimbledon est que moins de joueurs jouent bien sur gazon. La plupart des gars sont plus à l’aise sur dur donc cela augmente proba­ble­ment mes chances. Je ne dis pas que je m’at­tends à gagner Roland‐Garros si je joue, mais à Wimbledon, j’ai certai­ne­ment de meilleures chances de faire un bon parcours. Oui, j’ai quelques bobos et mon corps n’est pas au top, mais il a très bien supporté les premiers tour­nois de l’année qui ont été très exigeants. Je pense que mon corps serait capable de jouer sept matches en cinq sets si néces­saire. S’il s’agit de matches de six heures, proba­ble­ment pas, mais des matches régu­liers de cinq sets, je serais capable d’y faire face », a annoncé Sir Andy Murray.

Vivement juillet !