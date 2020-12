A 33 ans et avec ses problèmes de hanches, Andy Murray peut-il un jour retrouver son meilleur niveau ? Cela semble très difficile à imaginer. Le Britannique, aussi humble que lucide, ne rejette pas entièrement la faute sur les blessures. Il fait son auto-critique dans une interview accordée à Roland-Garros.

« Il y a eu des moments au cours des dernières années où j’ai perdu cet élan et cette motivation à cause des blessures. Et je n’ai pas travaillé assez dur qu’il le fallait. Je pense qu’en vieillissant, il y a évidemment certaines choses que vous pouvez faire différemment, mais vous devez presque travailler plus dur pour rester en forme, passer plus de temps avec votre physiothérapeute pour vous sentir bien. Ce n’est qu’au cours des deux ou trois derniers mois que je suis monté sur la machine qui mesure la graisse corporelle et que cela ne s’est pas bien passé par rapport aux résultats que j’avais quand j’étais plus jeune. J’aurais pu faire beaucoup mieux. J’aurais pu manger plus sainement et mieux dormir« , a regretté Murray.

Il est plus motivé que jamais pour la suite, et on a hâte de voir ça dès 2021…

« Je ne serai peut-être plus jamais numéro un mondial, mais je veux faire tout ce que j’ai fait quand je l’étais pour voir ce que je peux accomplir. J’étais incroyablement professionnel, j’ai travaillé dur, j’ai bien mangé, j’ai bien dormi. C’est ce qui a révélé mon meilleur niveau. Quelque chose d’aussi petit que cela était la clé. Je sais que je ne suis pas en surpoids ou quoi que ce soit, mais je me dis que je devrais être en meilleure forme. »