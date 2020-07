Et si Andy Murray était l’une des belles surprises de la reprise du circuit ? Le Britannique, qui a fait son retour sur les courts lors de l’exhibition « Battle of the Brits » la semaine dernière en atteignant les demi-finales, était l’invité de la BBC dans l’émission « Greatest Hits ». L’ancien numéro 1 mondial a fait part de sa satisfaction concernant son retour : « J’ai été agréablement surpris par mon tennis. Je n’ai pas été capable de le maintenir assez longtemps. Mais parfois, j’ai très bien joué. »

Dans cette émission, le Britannique confie que l’opération qu’il a subi lui a permis d’améliorer son mouvement au service : « Pendant les deux ans qui ont précédé l’opération, je ne pouvais pas tendre ma jambe correctement, donc ma jambe droite se pliait toujours quand j’allais la tendre et cela affectait beaucoup mon service. J’ai dû changer mon lancer de balle. Mais maintenant, comme elle se tend correctement, je peux à nouveau bien servir et je peux servir aussi fort que lorsque j’avais 20 ans, ce qui est très positif. Il est évident que lorsque tu es capable de servir plus fort, cela signifie des points plus courts, donc une bonne nouvelle pour le corps et la hanche. Plus je sers fort, mieux c’est pour mon autre hanche. »