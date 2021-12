Andy Murray s’est exprimé lors d’un point presse à Abu Dhabi avant le début de l’exhibition du Mubadala. Et l’Écossais a eu des mots toujours aussi précis sur ce qui l’en­toure en ce moment.

« Je sens que le public me respecte et me soutient beau­coup plus ces derniers temps et j’en suis très recon­nais­sant car je sais que je ne suis pas le joueur de tennis le plus atti­rant ou le plus facile à regarder jouer. J’ai bien progressé dans mon jeu dans la dernière ligne droite de la saison dernière, je suis content de ma perfor­mance et je pense que j’ai pu bien travailler sur les aspects que nous avons détectés que je devais améliorer, donc j’ai hâte de mettre en pratique sur le court. »