Andy Murray a compris le choix de son ami Nick Kyrgios qu’il ne blâme pas.

Pour lui, en revanche, l’éventualité de ne pas se rendre à New-York n’est pas d’actualité.

Longtemps retiré du tour, Andy veut vite y revenir car cela lui manque comme il l’a expliqué dernièrement : « Vu la situation que j’ai vécue ces dernières années, je n’ai pas eu l’occasion de jouer dans de nombreux tournois du Grand Chelem. Je ne sais pas combien d’occasions il me reste pour jouer ce type de tournois, alors je veux essayer de jouer et profiter à nouveau des plus grands événements de mon sport. Cela m’a beaucoup manqué. » a déclaré l’Ecossais à nos confrères de la BBC.

On l’a compris, chaque champion va devoir faire un choix, et ce sera toujours très personnel.