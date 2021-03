Très logi­que­ment invité sur le Masters 1000 de Miami (du 24 mars au 4 avril), Andy Murray a pris une petite pause suite à sa défaite au deuxième tour de Rotterdam pour assister à la nais­sance de son quatrième enfant aux côtés de sa femme, Kim. Le Britannique va donc s’en­voler pour la Floride dans quelques jours afin de s’ac­cli­mater à des condi­tions qu’il connaît assez bien, comme il l’a expliqué au site People.com.

« C’est une ville que j’aime, et j’ai passé beau­coup de temps à Miami au cours des 15 dernières années, je me sens à l’aise. Mais au cours des prochains mois, je veux jouer des matchs – en parti­cu­lier contre les meilleurs joueurs – travailler sur mon jeu et gravir les éche­lons. Je veux recom­mencer à prati­quer un sport que j’aime. je suis vrai­ment content d’être de retour sur la tournée et concourir. Il me faudra juste du temps pour trouver du rythme et retrouver ma confiance. Mais chaque match est un progrès et j’ap­prends de chacun. »