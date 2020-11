Lors de l’émission sur Twich avec Gaël Monfils, Andy Murray a tenu à mettre les points sur les I avant que débute la saison 2021. Cette annonce confirme les propos de son entraineur et clos le débat de savoir si l’Ecossais a des ambitions pour la suite de sa carrière. Interrogé sur ses intentions et ses objectifs pour l’année à venir, Andy Murray sans plaisanter a simplement expliqué qu’il était très motivé : « L’année prochaine mes résultats seront très différents, je peux vous le promettre. »

En 2020, Andy Murray présente un bilan de 7 matchs joués pour 3 petites victoires. L’Ecossais avait été plus performant en 2019 avec un titre à Anvers, le 46ème de sa carrière et un bilan de 11 victoires et 7 défaites.