Proche de Novak Djokovic depuis l’enfance, Andy Murray a été interrogé par le quotidien The Guardian sur la situation par rapport aux cas positifs de Covid-19 sur l’Adria Tour. L’exhibition mise en place par le Serbe n’en finit plus de susciter des réactions en raison de son absence de précautions sanitaires (aucun geste barrière, absence de masque, soirée en boite de nuit, tribunes bondées, etc).

Bien qu’il soit proche de l’actuel numéro 1 mondial, le Britannique a eu des mots forts : « J’ai toujours eu une bonne relation avec Novak. Avec le recul et ce qu’il s’est passé là-bas (à l’Adria Tour), ce n’est pas une bonne pub. Quand on traverse une période comme celle-ci, il est important que tous les athlètes de haut niveau du monde entier montrent que nous prenons ça au sérieux. Par exemple, lorsque je me fais soigner par mon kiné, il porte un masque pour réduire les risques autant que possible. Je crois que c’est aussi un peu le cas au golf. Quelques joueurs ont enfreint les règles et ce n’est pas bon pour le sport quand quelque chose comme ça arrive. J’espère que nous en tirerons les leçons et que les joueurs prendront ça très au sérieux. Le circuit ne reviendra pas si nous avons des problèmes chaque semaine et que les joueurs font ce qu’ils veulent. Nous devons nous assurer que nous faisons ce qu’il faut. »

Le triple vainqueur de Grand Chelem termine en essayant d’être optimiste tout en ayant conscience qu’un retour à la vie normale n’est pas prévu dans l’immédiat : « Je n’ai aucune idée de ce qui se passera à l’avenir. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Quand le virus sera passé, il changera encore notre vie pendant un certain temps. J’espère que la vie reviendra à la normale, mais j’imagine que ça va prendre encore un peu de temps… »