Après avoir dominé Liam Broady pour son retour à la compétition dans le cadre de la « Battle of the Brits », Andy Murray s’est exprimé au sujet du test positif de Novak Djokovic. L’Ecossais se veut presque conciliant et explique la réalité de ce virus : « J’espère que lui et sa femme vont bien et qu’ils se rétablissent et que leurs familles et tous ceux qui sont touchés par cet événement sont en bonne santé et en sécurité. Avec le recul, ce n’est évidemment pas quelque chose qui aurait du se faire. Il n’est pas vraiment surprenant que les joueurs et qu’un certain nombre de personnes se soient révélés positifs lorsque vous voyez les scènes qui s’y déroulaient comme par exemple le kid’s Day qui a a été organisé. Clairement, la distanciation sociale n’était pas respecté. Certains font un parallèle avec l’organisation de l’US Open, mais les mesures et protocoles que l’USTA vont mettre sont complètement différentes de ce qui s’est passé en Serbie et en Croatie. Cet évènement est utile car je pense que tous les joueurs seront maintenant très conscients que nous pouvons tous être affectés par cela. Le coronavirus ne se soucie pas de qui nous sommes ni de ce que nous faisons et nous devons le respecter et respecter les règles. »