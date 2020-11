Best win-rate after losing the first 2 sets in Slams (2011-2020)



🇬🇧Murray 6-14

🇭🇷Cilic 6-17

🇷🇸Djokovic 3-9

🇨🇭Federer 4-13

🇷🇸Troicki 4-13

🇪🇸Robredo 4-13

🇦🇹Thiem 3-10

🇨🇵Tsonga 4-16

🇮🇹Fognini 5-23

🇪🇸Verdasco 4-19



*min 10 matches