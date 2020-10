Andy Murray s’est longuement confié dans une interview au Guardian. Il a notamment dévoilé que Marat Safin est le joueur qui l’a le plus intimidé. Pourtant, il n’a affronté qu’une fois l’ancien vainqueur de l’US Open et de l’Open d’Australie.

« Le seul joueur qui m’a intimidé, et je ne sais pas pourquoi exactement, est Marat Safin. Je l’ai joué quand j’étais jeune à Cincinnati, en 2005. Parfois je lui parlais et il était gentil, et parfois, je ne sais pas s’il ne m’aimait pas ou pas, c’était un peu plus délicat », s’est rappelé le Britannique.