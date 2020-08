Andy Murray est un joueur qui se préoccupe de la santé de ses collègues. Alors qu’il a dû arriver aux États-Unis ce jeudi, le Britannique a tenu à mettre en garde les joueurs sur le risque de blessure lié à l’enchaînement des matchs et les changements de surface : « Je pense que les joueurs doivent être intelligents avec leur calendrier, car il n’y pas de temps entre les événements pour faire quelque chose comme une préparation de 10 jours sur une même surface, a déclaré Murray. Je suis sûr que tout physiothérapeute ou médecin du sport vous dira que lorsque vous commencez à changer de surface et que vous n’augmentez pas progressivement la charge sur votre corps sur cette nouvelle surface, vous créez un risque plus élevé de blessures.« Futur docteur, Andy ?