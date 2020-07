Les années passent et celle de 2020 n’est pas vraiment synonyme de matchs et de compétitions.

Pour Andy Murray, c’est donc quelque part un vrai calvaire comme il l’a expliqué dernièrement : « Depuis que je vieillis, vous ne savez pas forcément combien d’opportunités il vous reste à jouer. Ne pas jouer à Wimbledon cette semaine est vraiment dommage. Pour dire la vérité, les voyages me manquent. C’est l’une des choses que j’ai vraiment apprécié tout au long de ma carrière. Découvrir le monde a été très enrichissant. Cela me manque vraiment je le répète, comme d’ailleurs passer du temps avec des amis ou ma famille, comme tout le monde. Je n’ai pas vu ma mère et mon père depuis quelques mois et j’espère pouvoir changer cela bientôt « .

Il est à noter que ce qui jadis pouvait être analysé comme une contrainte devient un manque, comme quoi chaque situation amène différentes conclusions.