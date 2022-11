Au cours de son inter­view accordée à Hello !, Andy Murray a balayé tout un tas de sujets comme ce rameux repas avec Roger Federer et Bjorn Borg lors de la Laver Cup en septembre dernier, mais aussi le rôle de sa femme, Kim Sears.

« Ma femme est la plus gentille, pour conti­nuer à me permettre de suivre mon rêve et de jouer au tennis. Pour moi, cette période de l’année est la fin de la saison de tennis, donc c’est un peu un moment de réflexion, et cela signifie aussi que je peux être à la maison avec ma famille, a confié le Britannique qui a égale­ment dévoilé les grandes lignes de son calen­drier pour 2023. Je vais jouer un tournoi là‐bas, puis l’Open d’Australie. Après cela, je ferai d’autres tour­nois sur dur, puis, je l’es­père, sur terre battue, avant de revenir au Royaume‐Uni pour la saison sur gazon. »