Retraité depuis un an, Andy Murray ne s’en­nuie pas depuis qu’il a quitté les court. Après une brève colla­bo­ra­tion avec Novak Djokovic (de décembre 2024 à mai 2025), l’Écossais se consacre désor­mais à sa nouvelle passion : le golf.

C’est d’ailleurs après un parcours qu’il a été inter­rogé par la presse britan­nique à propos de ses projets futurs et d’un éven­tuel rôle d’en­traî­neur. Et ce n’est visi­ble­ment pas d’actualité.

« Est‐ce que j’at­tends que quel­qu’un m’ap­pelle pour me demander de l’en­traîner ? Non, non. Évidemment, j’ai fait cela pendant un certain temps avec Novak, et ce fut une expé­rience formi­dable et une occa­sion unique, mais ce travail comporte certaines contraintes. Si vous voulez bien le faire, vous devez passer du temps sur la route. Si c’est un joueur britan­nique basé à Londres, c’est plus facile, car pendant les semaines de repos, vous êtes au moins près de chez vous. Mais si c’est un joueur qui vit ailleurs, cela signifie beau­coup de temps loin de la famille, et cela ne m’in­té­resse pas pour le moment, car je ne veux pas être loin d’eux. Je pense que je le refe­rais proba­ble­ment à l’avenir, ce n’est pas comme si je détes­tais ça au point de ne plus vouloir le faire. Il y avait des aspects que j’ai­mais bien, mais pour l’ins­tant, je ne veux tout simple­ment pas être sur la route et je ne veux pas le faire. »