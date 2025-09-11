Retraité depuis un an, Andy Murray ne s’ennuie pas depuis qu’il a quitté les court. Après une brève collaboration avec Novak Djokovic (de décembre 2024 à mai 2025), l’Écossais se consacre désormais à sa nouvelle passion : le golf.
C’est d’ailleurs après un parcours qu’il a été interrogé par la presse britannique à propos de ses projets futurs et d’un éventuel rôle d’entraîneur. Et ce n’est visiblement pas d’actualité.
« Est‐ce que j’attends que quelqu’un m’appelle pour me demander de l’entraîner ? Non, non. Évidemment, j’ai fait cela pendant un certain temps avec Novak, et ce fut une expérience formidable et une occasion unique, mais ce travail comporte certaines contraintes. Si vous voulez bien le faire, vous devez passer du temps sur la route. Si c’est un joueur britannique basé à Londres, c’est plus facile, car pendant les semaines de repos, vous êtes au moins près de chez vous. Mais si c’est un joueur qui vit ailleurs, cela signifie beaucoup de temps loin de la famille, et cela ne m’intéresse pas pour le moment, car je ne veux pas être loin d’eux. Je pense que je le referais probablement à l’avenir, ce n’est pas comme si je détestais ça au point de ne plus vouloir le faire. Il y avait des aspects que j’aimais bien, mais pour l’instant, je ne veux tout simplement pas être sur la route et je ne veux pas le faire. »
Publié le jeudi 11 septembre 2025 à 16:16