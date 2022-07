A l’oc­ca­sion de son cinquan­tième anni­ver­saire de l’ATP, Andy Murray a parlé de l’évo­lu­tion du circuit depuis son arrivée sur celui‐ci en 2005. Le tennis a encore bien grandi durant ces 17 années selon l’an­cien numéro 1 mondial, actuel­le­ment 50e à 35 ans.

« Je pense que le jeu a beau­coup changé. Là où nous sommes main­te­nant, ce sport est plutôt bien placé. Les joueurs qui sont au sommet du jeu depuis 15 à 20 ans y ont joué un rôle impor­tant. Nous avons la possi­bi­lité de voyager et de jouer dans le monde entier. Le Tour est bien soutenu par les spon­sors et les fans. Même par rapport au début de ma carrière, vous pouvez voir les amélio­ra­tions appor­tées par les tour­nois en termes d’ins­tal­la­tions. Il y a eu beau­coup de progrès sur le circuit et j’es­père que cela conti­nuera », a déclaré le Britannique.