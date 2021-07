Le clas­se­ment à la Race est révé­la­teur, et il peut être violent à regarder pour certains. Sur la saison, Andy Murray n’est que 130e, Gaël Monfils 193e, Stanislas Wawrinka 244e. Gilles Simon et Jo‐Wilfried Tsonga ne sont respec­ti­ve­ment que 296e et 344e. A noter que Roger Federer, qui a très peu joué, occupe la 44e place de la Race pour Turin. Dominic Thiem est 34e. La petite surprise Hubert Hurkacz est 8e.

Notable players’ ranking in the race to Turin :



Murray 130

Kyrgios 143

Monfils 193

Wawrinka 244

Verdasco 254

Simon 296

Karlovic 324

Tsonga 344

Lorenzi 348

Robredo 360

Mahut 399 — enrico maria riva (@enricomariariva) July 19, 2021