Vainqueur de Jack Draper puis battu par Daniel Evans lors de la « Battle of the Brits », remporté par l’Angleterre face à l’Écosse, Andy Murray a ensuite fait preuve de posi­ti­visme au micro de la BBC. Satisfait de son niveau de jeu, l’an­cien numéro 1 mondial, aujourd’hui 49e, aborde la saison 2023 avec optimisme.

« Il y a encore du bon tennis en moi. Je dois trouver cette constance, mais par rapport au tennis que je jouais ces six derniers mois, c’est vrai­ment positif. Il y a beau­coup de choses à attendre et je dois conti­nuer à construire sur cette base et à travailler dur. »