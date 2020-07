Lors de son entretien avec The Guardian, Andy Murray a été plutôt positif sur la situation actuelle. Selon lui, il sera possible de reprendre la compétition, d’ailleurs les autres disciplines ont finalement montré le chemin à suivre : « Certains sports sont revenus et semblent avoir plutôt bien réussi, je pense au football, par exemple. Le problème pour nous reste le fait que nous devons voyager sans cesse, toutes les semaines. J’espère que nous seront testés avant notre arrivée et une fois que nous serons sur le site de la compétition, les joueurs, le staff et tout le monde qui sera impliqué dans l’évènement. Après il faudra donc juste nous obliger à rester dans cette bulle sécurisée. Si tout le monde respecte ce cadre assez restrictif, tout ira bien, c’est mon espoir. «