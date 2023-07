Tête de série numéro 15 de l’ATP 500 de Washington qui débute ce lundi, Andy Murray était de passage en confé­rence de presse ce dimanche à l’oc­ca­sion de la journée des médias.

Notamment inter­rogé sur sa présence des les gradins du Centre Court de Wimbledon pour la finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz le 16 juillet dernier, le Britannique a reconnu qu’il avait vécu une très belle expé­rience, lui qui décla­rait pour­tant il y a peu de temps qu’as­sister à des matchs depuis les tribunes l’en­nuyait un peu.

« Ce n’était pas prévu. Je devais faire quelque chose à Wimbledon ce jour‐là et j’ai fini avec une heure et demie d’avance, donc j’ai pensé que je devais rester. Je pensais que ce serait un bon match à regarder. Je suis tombé sur Neal Skupski (joueur de double, ndlr), qui avait gagné la veille et était égale­ment là pour assister à la finale. J’ai vrai­ment apprécié. J’ai beau­coup appris en regar­dant. Avec le recul, j’au­rais aimé le faire plus de fois. Il n’est pas toujours facile de s’as­seoir et de regarder les matchs car la plupart des spec­ta­teurs sont des fans et ils peuvent vous distraire. J’ai beau­coup appris en les regar­dant tous les deux. La fin du match, les deux derniers sets, c’était du tennis brillant. C’était dur dans les condi­tions ce jour‐là. Il y avait beau­coup de vent, donc le départ n’était pas très net. Au fur et à mesure que le match avan­çait, ils jouaient tous les deux mieux. Vous pouvez égale­ment voir Alcaraz apprendre au fur et à mesure que le match progresse. La victoire aurait pu tomber de n’im­porte quel côté, la vérité est que c’était très serré. Je suis content d’être resté pour voir cela. »