Si tous les obser­va­teurs s’en­flamment à juste titre au sujet de Carlos Alcaraz, auteur de perfor­mances tota­le­ment anor­males pour un joueur de son âge (19 ans), Andy Murray a préféré tempérer au moment d’ima­giner le jeune Espagnol aussi haut que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Impressionné, le Britannique sait néan­moins que le protégé de Juan Carlos Ferrero devra préserver au mieux son corps.

« Il a un excellent jeu, un jeu complet qui, je pense, s’adap­tera bien à toutes les surfaces. Il n’est pas très grand, mais il peut servir fort. C’est un incroyable ‘démé­na­geur’, un grand athlète, il a beau­coup de variété dans son jeu. Il prend la balle tôt. C’est quelque chose que l’on espère qu’il conti­nuera à faire. Je sais par expé­rience qu’il est un peu plus facile de jouer de cette manière quand on a 18 ou 19 ans et qu’il n’y a pas encore de cica­trices. J’espère qu’il conser­vera ce style de jeu, car c’est passion­nant à regarder », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial.