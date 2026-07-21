Numéro 1 mondial pendant 41 semaines au total, à l’époque du fameux Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic), Andy Murray a réalisé un véri­table exploit.

Au micro de l’ATP, le Britannique a évoqué la diffi­culté de s’ins­taller sur le trône : « Atteindre la première place mondiale quand on est entouré, vous savez, des plus grands joueurs de tous les temps, cela repré­sente 52 semaines de travail vrai­ment, vrai­ment acharné et de perfor­mances au plus haut niveau pour y parvenir. Je dirais que devenir numéro 1 mondial est beau­coup plus diffi­cile à réaliser que de remporter un Grand Chelem. »

Alexander Zverev, qui en a visi­ble­ment fait un objectif après avoir débloqué son comp­teur en Grand Chelem à Roland‐Garros, est prévenu.