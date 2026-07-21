Numéro 1 mondial pendant 41 semaines au total, à l’époque du fameux Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic), Andy Murray a réalisé un véritable exploit.
Au micro de l’ATP, le Britannique a évoqué la difficulté de s’installer sur le trône : « Atteindre la première place mondiale quand on est entouré, vous savez, des plus grands joueurs de tous les temps, cela représente 52 semaines de travail vraiment, vraiment acharné et de performances au plus haut niveau pour y parvenir. Je dirais que devenir numéro 1 mondial est beaucoup plus difficile à réaliser que de remporter un Grand Chelem. »
Alexander Zverev, qui en a visiblement fait un objectif après avoir débloqué son compteur en Grand Chelem à Roland‐Garros, est prévenu.
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 11:43