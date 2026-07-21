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Murray prévient indi­rec­te­ment Zverev : « Je dirais que devenir numéro 1 mondial est beau­coup plus diffi­cile à réaliser que de remporter un Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Numéro 1 mondial pendant 41 semaines au total, à l’époque du fameux Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic), Andy Murray a réalisé un véri­table exploit. 

Au micro de l’ATP, le Britannique a évoqué la diffi­culté de s’ins­taller sur le trône : « Atteindre la première place mondiale quand on est entouré, vous savez, des plus grands joueurs de tous les temps, cela repré­sente 52 semaines de travail vrai­ment, vrai­ment acharné et de perfor­mances au plus haut niveau pour y parvenir. Je dirais que devenir numéro 1 mondial est beau­coup plus diffi­cile à réaliser que de remporter un Grand Chelem. »

Alexander Zverev, qui en a visi­ble­ment fait un objectif après avoir débloqué son comp­teur en Grand Chelem à Roland‐Garros, est prévenu. 

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 11:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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