Andy Murray s’est livré dernièrement au très sérieux quotidien The Guardian. L’Ecossais fait quelques révélations croustillantes, notamment au sujet du pire moment qu’il a du subir dans sa carrière et dont il se rappelle avec précision : « Des fans m’ont dit des choses terribles, mais je ne laisse pas cela me déranger logiquement. Mais il y a eu une fois où j’ai été vraiment choqué. Je venais de perdre en demi-finale à Wimbledon contre Rafael Nadal en 2011 et je marchais tranquillement dans la rue avec ma femme. Certains mecs sont passés en voiture et ont crié : « Putain de perdant ! » (NDLR : Fucking Looser). C’était une période de ma carrière où je doutais déjà de moi. J’ai trouvé ça plus que blessant, c’était terrible, cela a été très dur »

Toujours lors de cet entretien, Andy Murray, interrogé sur le joueur qui l’impressionnait le plus a eu une réponse plutôt surprenante : « Le seul joueur qui m’a intimidé – et je ne sais pas pourquoi exactement – était Marat Safin. Je l’ai joué quand j’étais jeune à Cincinnati, en 2005. Parfois je lui parlais et il était gentil, et parfois – je ne sais pas s’il ne m’aimait pas ou pas »