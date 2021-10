Abattu après sa défaite au troi­sième tour face à Alexander Zverev en Californie, Andy Murray a d’ores et déjà annoncé qu’il ne parti­ci­perai pas à la phase finale de la Coupe Davis avec la Grande‐Bretagne prévue à partir du 25 novembre prochain. L’Écossais s’est même montré plutôt dur envers lui‐même en confé­rence de presse tout en rendant à bel hommage à ses compa­triotes Evans et Norrie.

« J’ai beau­coup donné à la Coupe Davis, et parfois à mon propre détri­ment physi­que­ment. C’est un peu ce qui s’est passé la dernière fois que j’ai joué la Coupe Davis, fin 2019. De toute évidence, cela dépen­drait de Leon (Smith, le capi­taine, NDLR), mais je ne suis pas sûr de mériter de jouer dans cette équipe. Cam [Norrie] et Dan [Evans] ont fait une excel­lente année. Liam Broady est autour du top 100 main­te­nant et nous avons des doubles très forts aussi. Pour l’ins­tant, je n’ai pas l’in­ten­tion de jouer la Coupe Davis et avec la fin tardive de celle‐ci et le départ précoce pour l’Australie, avec mon programme d’ici la fin de l’année, je vais devoir me reposer, faire une pause et donner à mon corps une chance de respirer. »