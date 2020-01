Annoncé à Rotterdam et Montpellier, Andy Murray a décidé de ne pas prendre de risque et d’annuler ses deux rendez vous comme l’annonce la BBC : « Je ne veux pas précipiter quoi que ce soit ou mettre un calendrier sur ma récupération. Je vais écouter mon corps et prendre du recul sur le terrain pour revenir à la compétition quand le moment sera venu. La blessure prend plus de temps à guérir que ce que je ne pensais au départ, donc je ne jouerai pas à Montpellier et à Rotterdam en février. » Un coup dur pour le tournoi héraultais qui avait beaucoup misé sur le Britannique pour fêter son dixième anniversaire.

Andy Murray's comeback from a pelvic injury has suffered a further setback.



Andy Murray's comeback from a pelvic injury has suffered a further setback.