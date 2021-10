Andy Murray a été très prolixe lors de son passage à Anvers.

Interrogé sur le fait qu’il a pu cotoyer le BIG3 à son apogée, Andy Murray ne sait pas si fina­le­ment cela a été qu’une chance car il est certain qu’il aurait pu aussi en leur absence remporter plus de titres.

« J’ai eu l’opportunité de jouer et de défier les meilleurs joueurs de l’histoire dans les plus grands tour­nois. J’ai pu affronter Nadal à Roland‐Garros, Federer à Wimbledon, Djokovic à l’Australian Open et à l’US Open et toujours en finale, même aux Jeux Olympiques. Je n’ai évidem­ment pas gagné toutes ces rencontres mais j’en ai gagné quelques‐unes. Je me sens chan­ceux d’avoir pu jouer contre eux, ils m’ont permis de m’améliorer en mettant la barre si haut. Mais savoir si j’au­rais préféré vivre lors d’une autre période et gagner plus de titres reste une ques­tion difficile »