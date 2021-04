Peu à peu, tous les joueurs du circuit se prononcent au sujet de la vaccination.

Si Djokovic a expliqué qu’il ne rendrait pas sa déci­sion publique, il est clair que plus le temps va passer, plus les « vaccinés » auront du poids dans les déci­sions qui seront prises par l’ATP au niveau du règle­ment de l’or­ga­ni­sa­tion des tour­nois et la fameuse créa­tion des bulles.

Pour Andy Murray, le débat n’a même pas lieu d’être : « Si vous voulez éviter d’être dans une bulle trop long­temps, vous devez alors soutenir la vacci­na­tion. Vous ne pouvez pas simple­ment dire : Non, nous voulons vivre norma­le­ment et nous ne voulons pas de bulles mais nous ne voulons pas être vacciné non plus. C’est une évidence pour moi », a affirmé l’Écossais.

Le souci, c’est qu’Andy semble oublier que pour le moment être vacciné n’est pas un passe‐droit miracle, notam­ment avec l’émer­gence des diffé­rents variants.