Dans un grand entretien accordé à un quotidien allemand dans le cadre du tournoi de Cologne où il a perdu au 1er tour, Andy Murray a évoqué la suite de sa carrière. Au début de son retour, il était enthousiaste et sa victoire l’an dernier à l’Anvers l’avait vraiment boostée. Après sa défaite cinglante au 1er tour à Roland-Garros face à Wawrinka et celle face à Verdasco en Allemagne, l’Ecossais n’a plus vraiment la « patate » : « Si je suis toujours numéro 100 mondial dans un an, vais-je continuer à jouer ? Probablement pas » a expliqué Andy avant de préciser les choses : « J’espère être beaucoup plus haut, gagner des matchs plus cohérents et me mesurer aux plus grands. Si je peux faire ça, je jouerai aussi longtemps que possible. Mais si je lutte et ne gagne pas, je ne continuerai pas simplement parce que j’aime jouer au tennis. Si je ne suis plus convaincu que je peux gagner un tournoi comme celui-ci à Cologne, ce serait une bonne raison d’arrêter. «