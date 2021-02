Andy Murray, pré­sent à Montpellier a don­né une confé­rence de presse. Il a notam­ment avoué qu’il n’a regar­dé pas une image de l’Open d’Australie car cela lui fai­sait trop de mal. En revanche, il a com­men­té l’ac­tua­li­té du tour­noi. « Je pen­sais que la finale serait plus ser­rée, mais il était éga­le­ment clair pour moi à quel point Novak pou­vait jouer à un très haut‐niveau en Australie. J’ai vu qu’a­vant la finale, Medvedev avait expli­qué que Novak avait beau­coup de pres­sion sur ses épaules. Oui, c’est vrai, mais ces gars‐là ont été au som­met du jeu, ils ont été sous pres­sion pen­dant toute leur car­rière et ils savent exac­te­ment com­ment jouer à leur meilleur quand cela compte vrai­ment. Pour moi, les plus jeunes ont prou­vé qu’ils n’é­taient pas proches du Big‑3. Il est clair que lors de l’US Open, Dominic a fait ce qu’il avait à faire pour le gagner, mais si Novak n’a­vait pas envoyé cette balle dans la gorge du juge de ligne, la même chose qu’en Australie se serait produite »

On ne peut que rejoindre l’Ecossais. Ce « titre man­qué » sera donc soit un rebond pour Nole, soit celui qui lui man­que­ra pour deve­nir le GOAT. C’est le temps qui appor­te­ra sa réponse et aus­si les 8 pro­chains tour­nois du Grand Chelem.