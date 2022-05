Invité surprise dans la capi­tale espa­gnole alors qu’il avait déclaré il y a quelques semaines vouloir faire l’im­passe sur la saison de terre battue, Andy Murray a bien fait de changer d’avis puis­qu’il s’est qualifié pour le deuxième tour (6–3, 6–4 face à Dominic Thiem), rempor­tant au passage sa première victoire sur cette surface depuis… 2017.

Frappé par une terrible bles­sure à la hanche et équipé d’une prothèse depuis, le Britannique est conscient qu’il ne retrou­vera jamais son niveau d’antan, lors­qu’il luttait régu­liè­re­ment face aux trois légendes de ce sport que sont Federer, Nadal et Djokovic.

Interrogé à ce sujet par le quoti­dien El Pais en marge du Masters 1000 madri­lène, l’an­cien numéro 1 mondial était partagé entre la fierté et les regrets. « Si vous regardez ce que les trois gars au‐dessus de moi (Nadal, Federer et Djokovic) ont accompli, ce que j’ai gagné paraîtra insi­gni­fiant à certains. Et je le comprends. Je ne dirai jamais que j’étais à leur niveau, j’as­sume la respon­sa­bi­lité de ce qu’ils ont gagné, mais je pense qu’il y a eu des moments dans ma carrière où je jouais à leur niveau. J’ai été capable de gagner contre eux dans certains des plus grands tour­nois, et certains diront que si je n’avais pas eu une bles­sure aussi grave à l’époque où j’étais numéro un mondial et où je jouais mon meilleur tennis, j’au­rais pu faire encore mieux. J’ai perdu deux ou trois très bonnes années. »