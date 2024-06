Opéré d’un kyste au niveau du dos après son abandon en huitièmes de finale au Queen’s, Andy Murray était annoncé forfait pour Wimbledon (1er au 14 juillet) et proba­ble­ment pour les Jeux Olympiques de Paris (27 juillet au 4 août), les deux tour­nois qu’il voulait jouer avant de mettre un terme à son immense carrière.

De retour à l’en­traî­ne­ment ce mercredi, l’an­cien numéro 1 mondial va peut‐être déjouer les pronos­tics médi­caux. Dans des propos recueillis par le Guardian, le Britannique explique qu’il prendra sa déci­sion au dernier moment.

« Je vais mieux. 72 à 96 heures de plus feraient une énorme diffé­rence. C’est compliqué, et c’est d’au­tant plus compliqué que je veux jouer à Wimbledon une fois de plus. Je veux avoir l’op­por­tu­nité de jouer ce tournoi et je sais que certaines personnes pour­raient regarder cela et dire que se retirer d’un tournoi à la dernière minute n’est pas la bonne chose à faire, même si cela arrive chaque semaine sur le circuit. Et j’ai mérité de me donner cette chance. Actuellement, je dirais qu’il est proba­ble­ment plus probable que je ne puisse pas jouer en simple pour le moment. »

Pour rappel, le tirage au sort aura lieu ce vendredi à 11h.