Andy Murray a pris une position qui risque de faire bouger les lignes dans les semaines et mois à venir. La crise du COVID-19 et la suspension du circuit affectent avant tout les joueurs les moins bien classés et le Britannique est devenu le premier joueur à prendre position publiquement en faveur d’une baisse du prize money des vainqueurs pour les joueurs qui en ont le plus besoin. « On voit parfois que le chèque du gagnant d’un Grand Chelem peut s’élever à quatre millions de dollars, a d’abord commenté l’ancien numéro 1 mondial sur CNN dans des propos relayés par le DailyMail. Cet argent ne pourrait-il pas être mieux utilisé ailleurs, notamment pour les perdants des premiers tours et des qualifications ou pour être développé dans les plus petits tournois ? »

Avant que cette proposition aboutisse, les instances dirigeantes (ATP, WTA, ITF, tournois du Grand Chelem) ont mis du temps à réagir, mais elles ont annoncé un fonds de soutien qui sera d’environ six millions de dollars. Mais l’idée de l’Ecossais mérite d’être écoutée. Voire plus.