Quelques jours après Stan Wawrinka, c’est au tour d’Andy Murray de s’ex­primer sur l’avenir du tennis sans Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Des propos rapportés par Punto de Break.

« Un nouveau Big 3 ? Mon senti­ment est qu’il faut un peu de temps pour créer cela. Je ne dis pas qu’il n’est pas possible pour Alcaraz, Sinner et Medvedev ou d’autres jeunes joueurs de dominer, d’être au sommet du sport et de parti­ciper aux dernières étapes des grands événe­ments pendant cinq, six ou sept ans d’af­filée. C’est tout à fait possible et ces gars‐là sont assez bons pour le faire. Je pense que les gens sont à la recherche de cette époque où un groupe de joueurs s’af­frontent et gagnent la plupart des semaines. Mais il faut du temps pour construire cela, cela ne se fait pas d’un tournoi à l’autre. Je pense que cela s’est fait sur six, sept ou huit ans, en jouant constam­ment les finales des tour­nois du Grand Chelem. Je pense que c’est une possi­bi­lité, en parti­cu­lier avec Alcaraz et Sinner. Je pense aussi que Medvedev est brillant. Il y a une chance que cela se produise, mais il n’y a aucune garantie. »