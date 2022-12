Andy Murray a parti­cipé à un podcast sur le site de l’ATP et il s’est prononcé sur le vide laissé par Roger Federer. Selon Andy, le vide de Roger sera vite rempli.

« Il était en grande forme, et comme je l’ai dit, c’était une très belle façon pour lui de terminer, et évidem­ment le tennis mettra du temps à s’en remettre. Vous savez, nous avons de jeunes joueurs qui arrivent main­te­nant ; ils sont brillants aussi, et ils feront avancer le sport dans les prochaines années »