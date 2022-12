Récemment de passage sur le podcast de l’ATP, Andy Murray a été inter­rogé sur l’un des événe­ments de cette saison 2022 : le départ à la retraite de Roger Federer lors de la Laver Cup en septembre dernier. Un excellent souvenir pour le Britannique même s’il estime que l’ab­sence du Suisse sur le circuit va laisser quelques traces.

« Je pense que la façon dont cela a été fait était brillante, il a terminé aux côtés de Rafael Nadal, et j’ai vrai­ment apprécié la semaine et de pouvoir passer du temps avec ces gars‐là à nouveau, il n’y a prati­que­ment pas eu de tournoi au cours des quatre ou cinq dernières années où nous avons tous parti­cipé au même événe­ment, prin­ci­pa­le­ment en raison des bles­sures et de l’âge. Alors oui, c’était génial d’en faire partie et c’était évidem­ment très triste de le voir partir, mais c’est ce qui arrive dans le sport. Arrivé à un certain âge, votre corps n’est plus capable de faire ce qu’il faisait aupa­ra­vant, c’est dur et c’est brutal, mais il semblait tota­le­ment en paix avec sa déci­sion. Il était en grande forme, et comme je l’ai dit, c’était une très belle façon pour lui de terminer, et évidem­ment le tennis mettra du temps à s’en remettre. Vous savez, nous avons de jeunes joueurs qui arrivent main­te­nant ; ils sont brillants aussi, et ils feront avancer le sport dans les prochaines années. »