Andy Murray est un acti­viste, et il a certain prin­cipes. Ardent défen­seur du virus derniè­re­ment, il a aussi dans sa carrière bougé quelques lignes notam­ment quand il a engagé Amélie Mauresmo comme coach. Pour l’Evening Standard, il se souvient de cette période un peu agitée : « Quand j’ai commencé à travailler avec Amelie Mauresmo, j’ai réalisé le machisme énorme qui existe. Un numéro 1 dans le monde a été jugé comme quel­qu’un qui ne pouvait pas me former, ils l’ont jugée pour le simple fait d’être une femme. c’est un droit de l’homme » a rappelé Andy avant d’évo­quer le cas Zverev, soup­çonné de violences tout comme Basilahvili : « L’ATP met beau­coup de temps à réagir, elle est vrai­ment trop atten­tiste et semble assez tolé­rante avec des cas comme ceux de Zverev et Basilasvhili. Lorsque des accu­sa­tions de ce type sont portées, des proto­coles clairs doivent être établis »