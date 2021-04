Gêné depuis plusieurs années par de gros problèmes de hanche, Andy Murray n’a pas été aidé par la pandémie mondiale. Alors qu’il se sentait enfin dans une forme accep­table, l’an­cien numéro 1 mondial n’a pu se rendre à Melbourne pour disputer l’Open d’Australie à cause d’un test positif à la Covid‐19 mi janvier.

« J’étais vrai­ment déçu de ne pas pouvoir y aller. Je m’en­traî­nais et me prépa­rais très bien. Je me sentais vrai­ment bien et mon tennis était en place. J’étais censé aller à Delray Beach mais nous avons choisi de ne pas y aller. Les cas étaient élevés en Floride. Au final, nous avons eu quelques cas dans notre centre de tennis et nous l’avons malheu­reu­se­ment ramassé et oui, c’était vrai­ment déce­vant. Je ne l’ai pas beau­coup suivi car je voulais être vrai­ment y être. J’ai essayé de m’en éloi­gner…, a regretté le Britannique au micro de l’ATP. La prochaine étape est d’es­sayer de gagner régu­liè­re­ment sur le circuit et de rester en bonne santé. J’espère pouvoir le faire »

Andy Murray a fina­le­ment pu retrouver la compé­ti­tion au Challenger de Biella début février : « Cela ne me déran­geait pas de jouer devant aucun spec­ta­teur parce que j’étais excité de revenir jouer, d’avoir cette chance. J’étais plutôt content de la façon dont j’ai joué. J’ai remporté très bonnes victoires. »