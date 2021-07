Présent à Tokyo pour les Jeux où il aura la diffi­cile tâche d’af­fronter Félix Auger‐Aliassime dès le premier tour, Andy Murray est revenu en confé­rence de presse sur un moment très touchant qu’il a partagé avec sa fille à l’issue de sa défaite au troi­sième tour de Wimbledon face à Shapovalov. Un instant émotion surtout lors­qu’on connait le parcours du combat­tant du Britannique depuis ses problèmes de hanche.

« J’étais très déçu après Wimbledon. Avec chaque tournoi majeur qui passe… et quand on vous pose beau­coup de ques­tions, il s’agit toujours de mon avenir et de tout ça, donc natu­rel­le­ment, à partir de là et du fait que je n’avais pas aussi bien joué que je le souhai­tais, vous remettez les choses en ques­tion et doutez un peu de vous‐même. Mais quand je suis rentré à la maison le lende­main de mon match, ma fille m’a dit ‘Papa, tu es à la maison parce que tu as perdu un autre match de tennis ?’ Et je lui ai dit ‘oui en effet, que faire lors­qu’on perd ?’ Et elle a répondu : ‘essaies et rées­saies encore’. » …