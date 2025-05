Après la fin de son aven­ture avec Novak Djokovic, Andy Murray s’est exprimé à ce sujet. Connu depuis plusieurs années pour ses régimes sans gluten et végé­ta­lien, afin de booster ses perfor­mances, l’homme aux 24 titres en Grand Chelem aurait tenté de convertir le Britannique à son alimen­ta­tion, pendant leur collaboration.

🎙️ « È stata una bella avven­tura. Abbiamo deciso entrambi che era il momento di sepa­rarci. Novak è brillante. Una cosa che non mi mancherà è il cibo. Cercava sempre di farmi mangiare vegano. Amico, non voglio… pic.twitter.com/BI9eLhNcEx — Ubitennis (@Ubitennis) May 21, 2025

« C’était une bonne aven­ture. Nous avons tous les deux décidé qu’il était temps de nous séparer. Novak est brillant. Une chose qui ne me manquera pas, c’est la nour­ri­ture. Il essayait toujours de me faire manger végé­ta­lien. Je ne veux pas de sand­wichs avec de l’air et des pois chiches à chaque repas », a déclaré l’an­cien numéro un mondial avec beau­coup d’hu­mour, dans des propos relayés par Ubitennis.