Depuis le début du Masters de Londres, Gaël Monfils et Andy Murray ont été désignés par l’ATP pour promouvoir le tennis aux nouvelles générations en échangeant sur la chaîne Twitch du Parisien. Des discussions qui donnent parfois lieu à des moments croustillants comme lorsque le Britannique est revenu sur son altercation avec le Tchèque Lukas Rosol lors du tournoi de Munich en 2015.

« Je jouais à Rosol à Munich. Pendant tout le match, il s’est montré irritant et provocant et pendant un changement de côté il est venu vers moi et j’ai craqué. J’ai dit des choses que je n’aurais pas dû exprimer. J’ai dit « qu’est-ce que tu fous ? » Je lui ai aussi dit « tu fais ça à chaque match, contre tout le monde, et c’est pourquoi tout le monde te déteste ». Nous avons ensuite parlé après le match, il y avait aussi son équipe, et nous nous sommes excusés tous les deux pour notre comportement sur le terrain », a déclaré Murray avant que Monfils ne lui rétorque : « Tu sais que Rosol est un gars sympa. Lucas (Pouille) et moi, nous lui avons parlé plusieurs fois et c’est un gars sympa », ce à quoi l’ancien numéro 1 mondial a répondu : « Je n’en doute pas, mais pendant les matchs, il essaie toujours de te provoquer. »