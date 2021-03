Vainqueur la semaine dernière à Rotterdam de son premier match sur le circuit ATP depuis l’US Open 2020, Andy Murray a rappelé à tout le monde quel genre de joueur il était et continue d’être. Et s’il est encore loin de la retraite, cela n’empêche pas l’Ecossais de se projeter sur la suite. Et une chose est sûre, on risque de voir l’an­cien numéro un mondial près des terrains pendant encore quelques années.

« Devenir entraî­neur est quelque chose que j’en­vi­sa­ge­rais. Pour le moment, j’es­saie de ne pas trop penser au‐delà de ma propre carrière de joueur, mais je suis sûr que je finirai par rester dans le tennis d’une manière ou d’une autre. Mais bien sûr, je voudrai aussi passer un peu de temps libre avec ma famille quand j’aurai fini de jouer. »