Présent ce jeudi à Abu Dhabi où il doit affronter son compa­triote Dan Evans dans le cadre de l’ex­hi­bi­tion du Mubadala World Tennis Championship, Andy Murray est revenu avant ce retour progressif à la compé­ti­tion sur sa saison 2021 encou­ra­geante ainsi que sur son chan­ge­ment assez surpre­nant de changer d’en­traî­neur. À ses côtés depuis 2016, Jamie Delgado a donc fait ses valises pour rejoindre l’équipe de Denis Shapovalov. En atten­dant, Murray teste une nouvelle colla­bo­ra­tion avec le Belge Jan De Witt avant de prendre une déci­sion définitive.

« J’ai l’im­pres­sion que cette déci­sion est assez impor­tante pour moi car je ne sais pas combien de temps il me reste, donc je veux m’as­surer que la personne qui m’ac­com­pa­gnera pour la dernière période de ma carrière est la bonne. C’est pour­quoi je m’y prends de cette façon […] Je veux m’as­surer que je ne laisse rien de côté en dehors du terrain, que je fais mes échauf­fe­ments et mes séances de récu­pé­ra­tion correc­te­ment, et tout le reste. Il faut que tout soit parfait pour que je ne regarde pas en arrière à la fin de la saison et que je me dise : ‘Si j’avais fait ça diffé­rem­ment, j’au­rais peut‐être évité cette défaite ou cette blessure’. »