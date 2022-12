Andy Murray a fait don de tous ses gains acquis sur le circuit depuis Indian Wells à l’UNICEF pour son action en Ukraine. La somme avoi­sine les 600 000 euros. C’est donc en toute logique que l’ATP lui a décerné le prix Arthur Ashe pour son enga­ge­ment humanitaire.

« Je rejoins Andre Agassi, Roger Federer et Aisam‐Ul‐Haq Qureshi en tant que double lauréat de ce prix (2014 et 2022 pour Murray, ndlr). Agassi est quel­qu’un que j’ai beau­coup admiré en gran­dis­sant. Je sais qu’il a fait de grandes choses en dehors du terrain avec son école. La fonda­tion de Roger a égale­ment orga­nisé des matchs de collecte de fonds pour certaines régions d’Afrique et je sais qu’Aisam a parti­cipé à des pour­par­lers de paix dans sa région du monde », a déclaré le Britannique sur le site de l’ATP.