Interrogé par nos confrères de Tennis365, Andy Murray pense que Jannik Sinner a un jeu qui peut lui permettre de remporter Wimbledon.

« Je pense que sur toutes les surfaces, il aura de bons résul­tats. Je dirais que les courts en dur sont proba­ble­ment sa meilleure surface car il s’y déplace extrê­me­ment. Se déplacer sur le gazon est, vous savez, un peu diffé­rent, mais, je veux dire, en ce qui concerne la façon dont il sert et frappe la balle, oui, il n’y a pas de raison qu’il ne réus­sisse pas très bien sur le gazon. Parfois, certains joueurs ont besoin de plus de temps pour s’adapter au mouve­ment de cette surface parce qu’elle est si unique. Pour une raison ou une autre, c’est la surface sur laquelle je me déplace le mieux ou le plus natu­rel­le­ment, mais je pense qu’il a la possi­bi­lité de faire de très bonnes choses »