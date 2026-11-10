Musetti, après avoir souligné le mérite de Zverev : « En termes de niveau, je pense qu’il ne fait aucun doute que si tout le monde est au meilleur de sa forme, Sinner et Alcaraz restent meilleurs que n’importe qui d’autre »
Alors que la légitimité d’Alexander Zverev, nouveau numéro 1 mondial, est très souvent remise en cause, Lorenzo Musetti a fait un bon résumé de la situation lors d’une interview accordée à Bola VIP.
« Je pense que Sasha mérite la première place mondiale, c’est certain, et je suis heureux pour lui qu’il ait enfin remporté deux titres du Grand Chelem. Les blessures de Sinner et d’Alcaraz ont eu un impact sur le classement et sur la plupart des meilleurs joueurs, mais l’aspect physique fait partie du jeu et c’est celui qui est le plus régulier et suffisamment en forme pour jouer qui peut décrocher la première place. En termes de niveau, je pense qu’il ne fait aucun doute que si tout le monde est au meilleur de sa forme, Sinner et Alcaraz restent meilleurs que n’importe qui d’autre. Ils continuent de démontrer qu’ils sont les joueurs à battre. »
À noter que l’Italien joue cette semaine le dernier ATP 250 de la saison à Stockholm.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.