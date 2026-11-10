Accueil ATP

Musetti, après avoir souligné le mérite de Zverev : « En termes de niveau, je pense qu’il ne fait aucun doute que si tout le monde est au meilleur de sa forme, Sinner et Alcaraz restent meilleurs que n’importe qui d’autre »

Par
Baptiste Mulatier
-

Alors que la légi­ti­mité d’Alexander Zverev, nouveau numéro 1 mondial, est très souvent remise en cause, Lorenzo Musetti a fait un bon résumé de la situa­tion lors d’une inter­view accordée à Bola VIP.

« Je pense que Sasha mérite la première place mondiale, c’est certain, et je suis heureux pour lui qu’il ait enfin remporté deux titres du Grand Chelem. Les bles­sures de Sinner et d’Alcaraz ont eu un impact sur le clas­se­ment et sur la plupart des meilleurs joueurs, mais l’aspect physique fait partie du jeu et c’est celui qui est le plus régu­lier et suffi­sam­ment en forme pour jouer qui peut décro­cher la première place. En termes de niveau, je pense qu’il ne fait aucun doute que si tout le monde est au meilleur de sa forme, Sinner et Alcaraz restent meilleurs que n’importe qui d’autre. Ils conti­nuent de démon­trer qu’ils sont les joueurs à battre. »

À noter que l’Italien joue cette semaine le dernier ATP 250 de la saison à Stockholm.

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 13:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥