Alors que la légi­ti­mité d’Alexander Zverev, nouveau numéro 1 mondial, est très souvent remise en cause, Lorenzo Musetti a fait un bon résumé de la situa­tion lors d’une inter­view accordée à Bola VIP.

« Je pense que Sasha mérite la première place mondiale, c’est certain, et je suis heureux pour lui qu’il ait enfin remporté deux titres du Grand Chelem. Les bles­sures de Sinner et d’Alcaraz ont eu un impact sur le clas­se­ment et sur la plupart des meilleurs joueurs, mais l’aspect physique fait partie du jeu et c’est celui qui est le plus régu­lier et suffi­sam­ment en forme pour jouer qui peut décro­cher la première place. En termes de niveau, je pense qu’il ne fait aucun doute que si tout le monde est au meilleur de sa forme, Sinner et Alcaraz restent meilleurs que n’importe qui d’autre. Ils conti­nuent de démon­trer qu’ils sont les joueurs à battre. »

À noter que l’Italien joue cette semaine le dernier ATP 250 de la saison à Stockholm.