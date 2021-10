Comme l’ex­plique très bien avec des chiffres le compte Jeu, Set et Maths, Lorenzo Musetti est plus que dans la dur. Depuis Roland‐Garros, l’Italien vit une période plus que diffi­cile puis­qu’il a accu­mulé 10 défaites pour seule­ment 2 victoires.

Un bilan bien loin de son talent et aussi du niveau de jeu qu’il avait affiché lors­qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic avant de « sombrer » physiquement.