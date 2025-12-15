AccueilATPMusetti désigne le joueur le plus fou du circuit
Musetti désigne le joueur le plus fou du circuit

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Lorenzo Musetti s’est prêté au jeu des ques­tions en série sur ses pairs du circuit.

Lorsqu’il a dû choisir le joueur le plus fou, le 8e mondial a cité Alexander Bublik, qu’il consi­dère égale­ment comme le plus sympa­thique. Jannik Sinner a, lui, été désigné comme le joueur le plus intel­li­gent, tandis que Carlos Alcaraz a hérité de l’étiquette du plus fantaisiste.

Enfin, Grigor Dimitrov serait, selon l’Italien, le joueur le plus tech­nique du circuit, alors que Nick Kyrgios se distingue comme celui qui s’emporte le plus souvent sur le court.

Au final, rien de très surprenant.

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 13:15

