Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Lorenzo Musetti s’est prêté au jeu des ques­tions en série sur ses pairs du circuit.

Lorsqu’il a dû choisir le joueur le plus fou, le 8e mondial a cité Alexander Bublik, qu’il consi­dère égale­ment comme le plus sympa­thique. Jannik Sinner a, lui, été désigné comme le joueur le plus intel­li­gent, tandis que Carlos Alcaraz a hérité de l’étiquette du plus fantaisiste.

Enfin, Grigor Dimitrov serait, selon l’Italien, le joueur le plus tech­nique du circuit, alors que Nick Kyrgios se distingue comme celui qui s’emporte le plus souvent sur le court.

Au final, rien de très surprenant.