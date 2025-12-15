Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Lorenzo Musetti s’est prêté au jeu des questions en série sur ses pairs du circuit.
Lorsqu’il a dû choisir le joueur le plus fou, le 8e mondial a cité Alexander Bublik, qu’il considère également comme le plus sympathique. Jannik Sinner a, lui, été désigné comme le joueur le plus intelligent, tandis que Carlos Alcaraz a hérité de l’étiquette du plus fantaisiste.
Enfin, Grigor Dimitrov serait, selon l’Italien, le joueur le plus technique du circuit, alors que Nick Kyrgios se distingue comme celui qui s’emporte le plus souvent sur le court.
Au final, rien de très surprenant.
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 13:15