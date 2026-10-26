On dirait bien qu’il y a de l’eau dans le gaz entre Matteo Berrettini et Lorenzo Musetti.

Alors que plusieurs inter­nautes ont relevé que les deux joueurs ne se suivaient plus sur Instagram et que Musetti et sa femme se seraient mutuel­le­ment bloqués sur le même réseau social, une rumeur insis­tante en Italie fait part d’une infi­dé­lité de Lorenzo avec une ex‐petite amie de Berrettini.

Une rumeur qui vient de prendre du poids après l’in­ter­view de Matteo sur le court ce lundi suite à sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Vienne. Interrogé sur le récent titre de son compa­triote à Lyon, le fina­liste de Wimbledon 2021 a eu une réac­tion pour le moins éton­nante et pouvant faire penser qu’il se passe quelque chose entre eux. Extrait.

I guess we can’t ignore Musetti/Berrettini/ex girl­friends rumors anymore… pic.twitter.com/00wUflWPVI — José Morgado (@josemorgado) October 26, 2026

Intervieweur : « Ton ami Lorenzo Musetti vient de remporter un titre après un bon moment, est‐ce que cela t’inspire ?

Berrettini : Euh… On est en direct ?

Entrevistador : Oui, c’est en direct.

Berrettini : C’est bon (rires). Je sais qu’il a beau­coup travaillé pour revenir et j’ima­gine qu’il le mérite. »

« Je crois qu’on ne peut plus ignorer les rumeurs sur Musetti/Berrettini/ex‐petites amies », a écrit sur Twitter notre confrère portu­gais, José Morgado.

À noter que Berrettini ne fait pas partie de la dernière sélec­tion avec l’équipe italienne de Coupe Davis après avoir pour­tant été un élément déter­mi­nant de la dernière campagne victo­rieuse. Les trois heureux élus en simple étant Flavio Cobolli, Luciano Darderi… et Lorenzo Musetti.