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Musetti et Berrettini en froid à cause d’une infi­dé­lité ? « Je crois qu’on ne peut plus ignorer les rumeurs… »

Par
Thomas S
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On dirait bien qu’il y a de l’eau dans le gaz entre Matteo Berrettini et Lorenzo Musetti. 

Alors que plusieurs inter­nautes ont relevé que les deux joueurs ne se suivaient plus sur Instagram et que Musetti et sa femme se seraient mutuel­le­ment bloqués sur le même réseau social, une rumeur insis­tante en Italie fait part d’une infi­dé­lité de Lorenzo avec une ex‐petite amie de Berrettini.

Une rumeur qui vient de prendre du poids après l’in­ter­view de Matteo sur le court ce lundi suite à sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Vienne. Interrogé sur le récent titre de son compa­triote à Lyon, le fina­liste de Wimbledon 2021 a eu une réac­tion pour le moins éton­nante et pouvant faire penser qu’il se passe quelque chose entre eux. Extrait.

Intervieweur : « Ton ami Lorenzo Musetti vient de remporter un titre après un bon moment, est‐ce que cela t’inspire ?
Berrettini : Euh… On est en direct ?
Entrevistador : Oui, c’est en direct.
Berrettini : C’est bon (rires). Je sais qu’il a beau­coup travaillé pour revenir et j’ima­gine qu’il le mérite. »

« Je crois qu’on ne peut plus ignorer les rumeurs sur Musetti/Berrettini/ex‐petites amies », a écrit sur Twitter notre confrère portu­gais, José Morgado. 

À noter que Berrettini ne fait pas partie de la dernière sélec­tion avec l’équipe italienne de Coupe Davis après avoir pour­tant été un élément déter­mi­nant de la dernière campagne victo­rieuse. Les trois heureux élus en simple étant Flavio Cobolli, Luciano Darderi… et Lorenzo Musetti.

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 17:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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