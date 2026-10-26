On dirait bien qu’il y a de l’eau dans le gaz entre Matteo Berrettini et Lorenzo Musetti.
Alors que plusieurs internautes ont relevé que les deux joueurs ne se suivaient plus sur Instagram et que Musetti et sa femme se seraient mutuellement bloqués sur le même réseau social, une rumeur insistante en Italie fait part d’une infidélité de Lorenzo avec une ex‐petite amie de Berrettini.
Une rumeur qui vient de prendre du poids après l’interview de Matteo sur le court ce lundi suite à sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Vienne. Interrogé sur le récent titre de son compatriote à Lyon, le finaliste de Wimbledon 2021 a eu une réaction pour le moins étonnante et pouvant faire penser qu’il se passe quelque chose entre eux. Extrait.
Intervieweur : « Ton ami Lorenzo Musetti vient de remporter un titre après un bon moment, est‐ce que cela t’inspire ?
Berrettini : Euh… On est en direct ?
Entrevistador : Oui, c’est en direct.
Berrettini : C’est bon (rires). Je sais qu’il a beaucoup travaillé pour revenir et j’imagine qu’il le mérite. »
« Je crois qu’on ne peut plus ignorer les rumeurs sur Musetti/Berrettini/ex‐petites amies », a écrit sur Twitter notre confrère portugais, José Morgado.
À noter que Berrettini ne fait pas partie de la dernière sélection avec l’équipe italienne de Coupe Davis après avoir pourtant été un élément déterminant de la dernière campagne victorieuse. Les trois heureux élus en simple étant Flavio Cobolli, Luciano Darderi… et Lorenzo Musetti.
Publié le lundi 26 octobre 2026 à 17:20