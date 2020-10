Lorenzo Musetti, étoile montante du tennis italien et mondial, a une idole : Roger Federer. Sur comme en dehors du court, le jeune joueur de 18 ans l’admire.

« Federer a toujours été mon joueur préféré, il est ma référence et continue de l’être. Roger est l’humain que j’admire le plus. J’ai grandi en regardant la rivalité entre lui et Nadal. Et quand on me demande ce que serait ma finale de rêve, je réponds toujours contre Roger à Wimbledon », a esquissé Musetti à Lifestyle Esquire.

Peut-être pour cette raison que Lorenzo dispose d’un revers à une main…