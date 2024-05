S’il fait partie des ambas­sa­deurs du revers à une main, de plus en plus rares dans le tennis d’au­jourd’hui, Lorenzo Musetti ne croit pas en l’avenir de ce coup.

« D’un point de vue esthé­tique et stylis­tique, le revers à une main est sans aucun doute l’un des plus beaux coups que l’on puisse réaliser. Mais honnê­te­ment, dans le tennis d’au­jourd’hui, de plus en plus puis­sant, où le retour est de plus en plus impor­tant, il n’existe pas de revers à une main qui puisse riva­liser avec un revers à deux mains moyen­ne­ment bon, en termes de retour et de faci­lité de jeu. Il est normal que l’on en voie de moins en moins, car les vitesses ont telle­ment augmenté par rapport aux années 80 et 90, où il y avait plus de possi­bi­lités d’uti­liser les varia­tions et le service‐volée », a déclaré le 29e mondial dans des propos rapportés par Ubitennis.

A noter que l’Italien affron­tera le surpre­nant Mariano Navone en finale du Challenger de Cagliari ce dimanche à 17h30.